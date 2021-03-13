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Управляющую компанию в Таганроге признали банкротом

13 марта 2021, 16:49
Фото: pixabay
В Таганроге суд признал несостоятельной управляющую компанию «СтройЮгСервис» из-за долгов, сообщает Арбитражный суд Ростовской области.

С иском обратилась компания «ТНС энерго Ростов-на-Дону». Суд признал требования обоснованными и в отношении ответчика ввел процедуру наблюдения. Временным управляющим утвердили Надежду Солод.

Известно, что в реестр требований кредиторов включили сумму 2,28 миллиона рублей. Анализ финансового состояния должника показал, что имущества достаточно для покрытия судебных расходов и выплаты вознаграждения арбитражному управляющему.

Следующее заседание по делу состоится 13 июля. Ранее стало известно, что имущество ростовского ресторатора Калинича распродадут с торгов.

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