В мусорную свалку превратили ростовчане недостроенный переход на Шолохова

Но мнение ростовчан в том, кто виновен в образовании свалки разделились. «Мусорку там местные жители организовали. Районная администрация может бесконечно убирать мусор и чинить ограждение, но там будет складироваться мусор», — написал один из комментаторов. «Непонятно, почему власти клювом щёлкают. Поставить камеру и наряд один полиции. Штраф, на минуту, 5 тысяч рублей. Можно нормально пополнить казну, да и вообще для общества полезнее будет», — выразил свое мнение другой подписчик.