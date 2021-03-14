В мусорную свалку превратили ростовчане недостроенный переход на Шолохова

Горожане сообщили, что брошенный объект из болота постепенно превращается в несанкционированную свалку. Люди опасаются, что к лету эта свалка никуда не денется и станет только больше.
В администрации на запросы местных жителей сообщили, что возникла проблема с подрядчиком, с которым расторгли контракт в одностороннем порядке. Объект власти планируют законсервировать, и уже даже подготовили проектную документацию.
Но мнение ростовчан в том, кто виновен в образовании свалки разделились. «Мусорку там местные жители организовали. Районная администрация может бесконечно убирать мусор и чинить ограждение, но там будет складироваться мусор», — написал один из комментаторов. «Непонятно, почему власти клювом щёлкают. Поставить камеру и наряд один полиции. Штраф, на минуту, 5 тысяч рублей. Можно нормально пополнить казну, да и вообще для общества полезнее будет», — выразил свое мнение другой подписчик.