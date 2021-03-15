В парке Горького в Ростове отремонтируют четыре фонтана

В скором времени в парке будет проведена реконструкция, предварительная стоимость которой оценивается в 0,5 миллиарда рублей. По словам Марины Балберовой, в парке отремонтируют четыре фонтана — «Грот», «Западный», «Золотая рыбка» и «Маяк», в настоящее время они не работают и требуют восстановления. Чтобы это сделать в парке необходимо полностью заменить водную инфраструктуру.