В парке Горького в Ростове отремонтируют четыре фонтана

В скором времени в парке будет проведена реконструкция, предварительная стоимость которой оценивается в 0,5 миллиарда рублей. По словам Марины Балберовой, в парке отремонтируют четыре фонтана — «Грот», «Западный», «Золотая рыбка» и «Маяк», в настоящее время они не работают и требуют восстановления. Чтобы это сделать в парке необходимо полностью заменить водную инфраструктуру.
При этом она отметила, что в парке отсутствует закрытый цикл круговорота воды в системе, это означает, что растения нужно постоянно поливать. Для этого хотят использовать фонтаны.
Все провода системы освещения хотят скрыть под землей, также планируется прочистить ливневки и посадить 190 деревьев и почти 3 тысячи кустарников.