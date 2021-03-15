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В парке Горького в Ростове отремонтируют четыре фонтана

15 марта 2021, 08:47
Фото: Медиахолдинг1Mi
В парке имени Максима Горького в Ростове планируют восстановить фонтаны «Грот», «Западный», «Золотая рыбка» и «Маяк», пишет Donnews.ru со ссылкой на директора парка Марину Балберову.

В скором времени в парке будет проведена реконструкция, предварительная стоимость которой оценивается в 0,5 миллиарда рублей. По словам Марины Балберовой, в парке отремонтируют четыре фонтана — «Грот», «Западный», «Золотая рыбка» и «Маяк», в настоящее время они не работают и требуют восстановления. Чтобы это сделать в парке необходимо полностью заменить водную инфраструктуру.

При этом она отметила, что в парке отсутствует закрытый цикл круговорота воды в системе, это означает, что растения нужно постоянно поливать. Для этого хотят использовать фонтаны.

Все провода системы освещения хотят скрыть под землей, также планируется прочистить ливневки и посадить 190 деревьев и почти 3 тысячи кустарников.

Ранее ростовчане проголосовали за сохранение рощи на территории старого аэропорта.

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