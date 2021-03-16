Детский сад полностью закрыли из-за коронавируса в Ростовской области

Глава Роспотребнадзора сообщил, что в настоящее время из-за коронавируса полностью была приостановлена деятельность одного детского сада, кроме того, были закрыты 13 групп в 11 дошкольных учреждениях. В школах на удаленку из-за инфекции перевели 24 класса в 23 учебных заведениях.
При этом среди школьников насчитывается 61 заболевший, а среди учителей коронавирусом заразились 26 человек. В детских садах зарегистрировано 16 случаев заболевания среди воспитанников и 18 — среди персонала.
Напомним, что на 16 марта в Ростовской области было зарегистрировано 77225 случаев заболевания коронавирусом, за сутки заболели 246 человек, выздоровели за весь период 68564 пациента, а умерли 3320 местных жителей. В госпиталях находятся 1719 пациентов.