Детский сад полностью закрыли из-за коронавируса в Ростовской области

Глава Роспотребнадзора сообщил, что в настоящее время из-за коронавируса полностью была приостановлена деятельность одного детского сада, кроме того, были закрыты 13 групп в 11 дошкольных учреждениях. В школах на удаленку из-за инфекции перевели 24 класса в 23 учебных заведениях.