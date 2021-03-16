rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Детский сад полностью закрыли из-за коронавируса в Ростовской области

16 марта 2021, 14:12
Фото: pexels.com
В Ростовской области отмечается снижение числа заболевших коронавирусом среди школьников и воспитанников детских садов, сообщил главный санитарный врач региона Евгений Ковалев в ходе заседания оперативного штаба по COVID-19.

Глава Роспотребнадзора сообщил, что в настоящее время из-за коронавируса полностью была приостановлена деятельность одного детского сада, кроме того, были закрыты 13 групп в 11 дошкольных учреждениях. В школах на удаленку из-за инфекции перевели 24 класса в 23 учебных заведениях.

При этом среди школьников насчитывается 61 заболевший, а среди учителей коронавирусом заразились 26 человек. В детских садах зарегистрировано 16 случаев заболевания среди воспитанников и 18 — среди персонала.

Напомним, что на 16 марта в Ростовской области было зарегистрировано 77225 случаев заболевания коронавирусом, за сутки заболели 246 человек, выздоровели за весь период 68564 пациента, а умерли 3320 местных жителей. В госпиталях находятся 1719 пациентов.

Материалы по теме
Количество «зеленых зон» по коронавирусу резко выросло в Ростовской областиЧисло заболевших коронавирусом превысило 77 тысяч человек в Ростовской области
#Новости#Коронавирус#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Сегодня, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Сегодня, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Сегодня, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Сегодня, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00