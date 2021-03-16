Для донского экспорта 2020 год оказался сверхудачным

"Мы экспортируем не только такую свою традиционную машиностроительную продукцию как зерноуборочные комбайны. Заметно увеличение объемов продаж газонокосилок, машин для уборки сена. Номенклатура экспорта расширяется. Если говорить о продукции высокого передела, то в минувшем году к ней добавилось около 400 новых позиций. Именно экспорт стал тем локомотивом, который в пандемийный год вытащил донскую экономику вверх", — отметил председатель комитета Законодательного Собрания Ростовской области по экономической политике и инвестициям, депутат Игорь Бураков.