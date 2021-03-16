Для донского экспорта 2020 год оказался сверхудачным

При сохранении такой положительной динамики, как заметили эксперты — Ростовская область выполнит показатели национального проекта по кооперации и экспорту к 2022.
Целевые индикаторы по экспорту на 2024 год по зерну, мясу и рыбе регионом уже перевыполнены. В 2020-м Ростовская область стала экспортировать рыбу во Францию, продавать кондитерские изделия в Японию. наладила тесные торговые связи с рядом других государств. Доля продукции высокого передела в экспорте региона в минувшем году достигла 15 процентов.
"Мы экспортируем не только такую свою традиционную машиностроительную продукцию как зерноуборочные комбайны. Заметно увеличение объемов продаж газонокосилок, машин для уборки сена. Номенклатура экспорта расширяется. Если говорить о продукции высокого передела, то в минувшем году к ней добавилось около 400 новых позиций. Именно экспорт стал тем локомотивом, который в пандемийный год вытащил донскую экономику вверх", — отметил председатель комитета Законодательного Собрания Ростовской области по экономической политике и инвестициям, депутат Игорь Бураков.
Сегодня продажа продукции из РО за рубеж выросла в стоимостных объемах на 5 процентов, а по весовым на 15. Значительная часть роста показателей обеспечена продуктами питания и сельскохозяйственной продукцией. По этой номенклатуре в стоимостном и весовом выражении рост экспорта составил около 30 процентов.
Ростовская область лидирует в списке субъектов Российской Федерации по экспорту зерновых, обеспечивая более трети российских объемов экспорта зерновых культур
Как отмечает депутат Игорь Бураков: «Этому способствовали высокие урожаи. Россия в прошлом году собрала выше 130 млн тонн зерна, это второй урожай в новой истории. Если говорить о продуктовой индустрии, то в ней объемы экспорта составили почти 6 млрд долларов. Остальные 2,7 млрд долларов, это, в том числе, продукция высокого передела, продукция машиностроения, такая как комбайны, паровые котлы и газонокосилки».
В настоящее время продовольственный экспорт России дорос до 30 млрд долларов в год и обошел традиционные статьи экспортного дохода, такие как, например, вооружение. Поэтому главная задача сегодня, как пояснили эксперты круглого стола — эти завоевания не потерять. Ведь экспорт не самоцель, а мощный ресурс для развития целого ряда отраслей, среди которых и сельское хозяйство, и комбайностроение.
Те деньги, которые крестьяне зарабатывают сейчас на экспорте, работают на развитие села, и главная задача донского парламента — поддерживать и сельское хозяйство, и продовольственную индустрию. При всех сложностях с ценообразованием, которые возникают на внутреннем рынке на продовольствие, необходимо держать достигнутую высокую планку, связанную с экспортом и от неё двигаться к тем целям, которые обозначил президент в рамках национальных проектов.