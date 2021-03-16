Два человека пострадали в ДТП на трассе Ростов — граница с Украиной

Инцидент произошел днем 15 марта на 42 километре трассы Ростов — Таганрог — граница с Украиной. Водитель 1993 года рождения на Hyundai не выбрал безопасную скорость движения и столкнулся с Chevrolet под управлением женщины 1984 года рождения.
В результате аварии водителя Hyundai Accent с травмами доставили в больницу скорой медпомощи Таганрога, кроме того, повреждения получил пассажир 1997 года рождения, но от госпитализации отказался.
Кроме того, 15 марта в Аксае при столкновении Suzuki, Geely и ВАЗ-2114 пострадала девочка 2009 года рождения.