Два человека пострадали в ДТП на трассе Ростов — граница с Украиной

Инцидент произошел днем 15 марта на 42 километре трассы Ростов — Таганрог — граница с Украиной. Водитель 1993 года рождения на Hyundai не выбрал безопасную скорость движения и столкнулся с Chevrolet под управлением женщины 1984 года рождения.