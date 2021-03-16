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Два человека пострадали в ДТП на трассе Ростов — граница с Украиной

16 марта 2021, 08:14
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Неклиновском районе в результате столкновения Hyundai Accent и Chevrolet Lanos пострадали два человека, сообщили в УГИБДД по Ростовской области.

Инцидент произошел днем 15 марта на 42 километре трассы Ростов — Таганрог — граница с Украиной. Водитель 1993 года рождения на Hyundai не выбрал безопасную скорость движения и столкнулся с Chevrolet под управлением женщины 1984 года рождения.

В результате аварии водителя Hyundai Accent с травмами доставили в больницу скорой медпомощи Таганрога, кроме того, повреждения получил пассажир 1997 года рождения, но от госпитализации отказался.

Кроме того, 15 марта в Аксае при столкновении Suzuki, Geely и ВАЗ-2114 пострадала девочка 2009 года рождения.

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