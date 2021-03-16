Флешмоб #позвониВасилию оценил губернатор Ростовской области

Напомним, что в начале марта губернатор побывал в Батайске и остался недоволен уборкой улиц. Он позвонил мэру Батайска и поручил привести дороги в порядок.
После этого в Сети был запущен фдлешмоб #позвониВасилию. Местные жители делали вид, что звонят главе региона и жалуются на проблемы. Все это они снимали на видео и публиковали в Интернете.
Сейчас губернатор заявил, что оценил изобретательность тех, кто придумал флешмоб.
«Мы без остановки работаем, над тем, как быстро органы власти — региональные и муниципальные — реагируют на обращения местных жителей. Эта работа, на мой взгляд, ведется активно», — прокомментировал Василий Голубев.