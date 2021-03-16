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Флешмоб #позвониВасилию оценил губернатор Ростовской области

16 марта 2021, 06:14
Фото: donland.ru
Глава Ростовской области Василий Голубев высказался по поводу запущенного местными жителями флешмоба, прозвучало в передаче «О главном».

Напомним, что в начале марта губернатор побывал в Батайске и остался недоволен уборкой улиц. Он позвонил мэру Батайска и поручил привести дороги в порядок.

После этого в Сети был запущен фдлешмоб #позвониВасилию. Местные жители делали вид, что звонят главе региона и жалуются на проблемы. Все это они снимали на видео и публиковали в Интернете.

Сейчас губернатор заявил, что оценил изобретательность тех, кто придумал флешмоб.

«Мы без остановки работаем, над тем, как быстро органы власти — региональные и муниципальные — реагируют на обращения местных жителей. Эта работа, на мой взгляд, ведется активно», — прокомментировал Василий Голубев.

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