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Из Кумженской рощи в Ростове вывезли 60 тонн мусора

16 марта 2021, 10:08
Фото: rostov-gorod.ru
Субботник провели в Кумженской роще в Ростове-на-Дону, сообщили в городской администрации.

Мероприятие по уборке мусора и сухих веток организовали члены общественного проекта «Кумжа», участниками субботника стали свыше 80 человек.

Вышедшие на субботник собирали мусор, сухие опавшие ветви и деревья. Для вывозки мусора, которого насобирали 60 тонн, задействовали два спецавтомобиля. Кроме того, для участников субботника работала полевая кухня, а организаторы разыграли экологические подарки.

Ранее в отделениях Сбербанка в Ростовской области установили специальные контейнеры для сбора батареек.

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