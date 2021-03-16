Из Кумженской рощи в Ростове вывезли 60 тонн мусора

Вышедшие на субботник собирали мусор, сухие опавшие ветви и деревья. Для вывозки мусора, которого насобирали 60 тонн, задействовали два спецавтомобиля. Кроме того, для участников субботника работала полевая кухня, а организаторы разыграли экологические подарки.