Новым базаром изуродовали пешеходную улицу на Сержантова в Ростове

Пешеходы рассказали корреспонденту, что появившиеся торговые ряды только портят внешний вид и не вписываются в окружающую обстановку. «Раньше была нормальная улица, сейчас поставили железные коробки. Неужели нельзя было поработать над дизайном, улицу просто изуродовали», — пожаловались ростовчане.