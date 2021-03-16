Новым базаром изуродовали пешеходную улицу на Сержантова в Ростове

Ранее на этой улице существовала проблема с незаконной торговлей. Несмотря на уверения администрации Первомайского района о том, что все хорошо, здесь ежедневно незаконно продавали товары.
Нелегалы появлялись с самого утра и уходили только вечером. Их не смущало, что рядом находятся участок полиции и здание администрации.
Корреспондент RostovGazeta снова прогулялся по этой улице и заметил новые торговые ряды. Их поставили на пешеходной зоне между деревьев.
Пешеходы рассказали корреспонденту, что появившиеся торговые ряды только портят внешний вид и не вписываются в окружающую обстановку. «Раньше была нормальная улица, сейчас поставили железные коробки. Неужели нельзя было поработать над дизайном, улицу просто изуродовали», — пожаловались ростовчане.
Администрация Первомайского района Ростова в очередной не ответила на журналистский запрос по поводу ларьков.