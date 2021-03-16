Рост доходов консолидированного бюджета Ростовской области превысил 5 млрд руб

Posted 16 марта 2021, 11:59
Published 16 марта 2021, 11:59
Modified 1 октября, 15:32
Updated 1 октября, 15:32
По сравнению с данными за 2019 год рост доходов консолидированного бюджета составил 2,7% или 5 миллиардов рублей. В 2020 году
При этом в отчетном году недоимка в консолидированный региональный бюджет, которая была зафиксирована на начало 2020 года, сократилась на 33,4%. Финансовая поддержка местных бюджетов в 2020 году была увеличена на 20,9% до 118,3 миллиарда рублей.
Долговая нагрузка региона сложилась на уровне 23,7%, а экономия на обслуживании госдолга достигла почти 911 миллионов рублей.
Ранее стало известно, что власти Ростовской области решили увеличить расходы на здравоохранение до 71,3 миллиарда рублей. Таким образом в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения» регион готов потратить до 2030 года 795,29 миллиарда рублей
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