Рост доходов консолидированного бюджета Ростовской области превысил 5 млрд руб

При этом в отчетном году недоимка в консолидированный региональный бюджет, которая была зафиксирована на начало 2020 года, сократилась на 33,4%. Финансовая поддержка местных бюджетов в 2020 году была увеличена на 20,9% до 118,3 миллиарда рублей.