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Спешить некуда: Ковалев считает преждевременным вывод ковидных коек в донском регионе

16 марта 2021, 14:06
Фото: Медиахолдинг1Mi
Главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев назвал безосновательным дальнейшее снижение числа ковидных коек в регионе, об этом он заявил в ходе заседания оперативного штаба по коронавирусу.

По словам Ковалева, в области в настоящее время сохраняется динамическое равновесие в показателях заболеваемости и наполняемости коечного фонда в ковидных госпиталях.

Напомним, что на 16 марта в Ростовской области было зарегистрировано 77225 случаев заболевания коронавирусом, за сутки заболели 246 человек, выздоровели за весь период 68564 пациента, а умерли 3320 местных жителей. В госпиталях находятся 1719 пациентов.

Ранее стало известно, что в городской больнице № 6 в штатном режиме стали работать терапевтическое и неврологическое отделения.

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