Спешить некуда: Ковалев считает преждевременным вывод ковидных коек в донском регионе

Напомним, что на 16 марта в Ростовской области было зарегистрировано 77225 случаев заболевания коронавирусом, за сутки заболели 246 человек, выздоровели за весь период 68564 пациента, а умерли 3320 местных жителей. В госпиталях находятся 1719 пациентов.