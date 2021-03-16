Умер известный футболист из Ростовской области Юрий Шикунов

Posted 16 марта 2021, 12:40
Published 16 марта 2021, 12:40
Modified 24 декабря, 18:18
Updated 24 декабря, 18:18
Спортсмен умер в понедельник, 15 марта, после долгой тяжелой болезни. Шикунов играл за сборную СССР по футболу и в 1964 году стал серебряным призером Кубка Европы. Он также являлся обладателем серебряных медалей чемпионата СССР 1966 года, в этот период он выступал в составе ростовского «СКА».
Шикунов носил звание мастер спорта и заслуженный тренер РСФСР. С 1991 по 1995 год он тренировал команду «Ростсельмаш», а в 1997 году — клуб «Шахты». Два раза его фамилия попадала в список 33 лучших футболистов СССР.
Напомним, что в декабре в Москве скончался коллега Шикунова — 83-летний футболист Виктор Понедельник. Он стал чемпионом Европы по футболу в 1960 году. В его честь был назван стадион в Ростове «Олимп-2».