Умер известный футболист из Ростовской области Юрий Шикунов

Спортсмен умер в понедельник, 15 марта, после долгой тяжелой болезни. Шикунов играл за сборную СССР по футболу и в 1964 году стал серебряным призером Кубка Европы. Он также являлся обладателем серебряных медалей чемпионата СССР 1966 года, в этот период он выступал в составе ростовского «СКА».