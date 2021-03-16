Власти Ростова отказались от застройки парка «Дружба»

На свое открытое письмо общественники получили официальный ответ от главы городской думы Ростова-на-Дону Зинаиды Неярохиной. Она сообщила, что городская администрация решила отозвать предложение о вводе новой территориальной зоны Р4 для парка «Дружба». По этой причине городская дума не рассматривала этот вопрос.