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Власти Ростова отказались от застройки парка «Дружба»

16 марта 2021, 15:07
Фото: Медиахолдинг1Mi
Администрация Ростова-на-Дону решила отказаться от перевода территории парка «Дружба» в зону с разрешенной капитальной застройкой, сообщили активисты движения «Городской патруль».

На свое открытое письмо общественники получили официальный ответ от главы городской думы Ростова-на-Дону Зинаиды Неярохиной. Она сообщила, что городская администрация решила отозвать предложение о вводе новой территориальной зоны Р4 для парка «Дружба». По этой причине городская дума не рассматривала этот вопрос.

Фото: Мария Мазурок / facebook.com

Напомним, что в настоящее время парк «Дружба» относится к зоне Р-1, которая исключает любое капитальное строительство. Перевод объекта в зону Р-4 подразумевает разрешение на капитальную застройку на территории парка — ресторанов, аквапарка, развлекательных центров и прочих заведений досуга.

Ранее ростовские общественники рассказали об идеальном дизайн-проекте парка «Дружба».

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