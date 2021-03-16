Жители улицы Сержантова умоляют спасти аллею от строительства рынка

Но нашлись и те, кто встал на защиту строящегося рынка. «Я вот все не пойму, чем он им там мешает? Люди на рынке громко кричат? Подъезды с другой стороны. Если переживают по поводу мусора, так он везде сейчас» — выразил свое мнение подписчик паблика.