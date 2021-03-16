Жители улицы Сержантова умоляют спасти аллею от строительства рынка

Posted 16 марта 2021, 19:07
Published 16 марта 2021, 19:07
Modified 1 октября, 13:53
Updated 1 октября, 13:53
«Устанавливают незаконный рынок. Сейчас обращаемся во все инстанции. До этого был рынок, но его закрыли, он признан был незаконным. Сейчас тоже самое, работают очень быстро», — рассказали местные жители. По словам ростовчан на этот раз организаторы незаконной торговли решили подойти к делу основательно, к будущему рынку начали прокладывать водопровод.
При этом автор сообщения выразил надежду, что незаконной стройкой заинтересуется Центр управления регионом.
«По Сержантова идти невозможно. Не понимаю, неужели действительно находятся люди, которые покупают колбасу, масло, лежалую целый день на солнце и ветре, вместе с рассадой и печеньем?!», — возмутилась одна из жительниц города.
Ее поддержали и другие ростовчане, отметив что эта проблема актуальна для всех районов города.
Но нашлись и те, кто встал на защиту строящегося рынка. «Я вот все не пойму, чем он им там мешает? Люди на рынке громко кричат? Подъезды с другой стороны. Если переживают по поводу мусора, так он везде сейчас» — выразил свое мнение подписчик паблика.
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