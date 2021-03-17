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Posted 17 марта 2021, 08:58

Published 17 марта 2021, 08:58

Modified 1 октября, 15:20

Updated 1 октября, 15:20

Более 11 млн рублей потратят на установку камер в лесах Ростовской области

17 марта 2021, 08:58
В Ростовской области выделят 11 миллионов рублей, которые пойдут на закупку камер видеонаблюдения, сообщили в правительстве региона.

Выделить деньги из областного бюджета поручил губернатор Василий Голубев. На них получится приобрести 18 камер для мониторинга пожарной опасности в лесах. В данный момент в лесах предусмотрены 42 точки видеонаблюдения. Новые камеры позволят значительно усилить противопожарный мониторинг.

Система видеонаблюдения интегрирована со «Службой-112». Это позволяет приступать к тушению пожаров на ранней стадии.

Ранее стало известно, что фотоаппараты по 118 тысяч рублей закупят власти Ростовской области.

#Экономика#Новости
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