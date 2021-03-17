Дети-инвалиды в Ростове не могли получить лекарства

В прокуратуру с жалобой обратились родители детей, после чего была проведена проверка. Она коснулась городской поликлиники № 45.
Одному из пациентов назначали лекарства, но не выписывали льготные рецепты. Еще одному инвалиду не ставили в рецепте отметку о необходимости немедленного изготовления препарата. В результате он не смог получить его вовремя.
«От главного врача потребовали устранить нарушения, также завели дело об административном правонарушении. Виновников привлекли к административной и дисциплинарной ответственности», — сказано в сообщении.