Заявку на льготный кредит подали более 300 бизнесменов Ростовской области

С 9 марта 2021 года предприятия, вошедшие в перечень пострадавших от пандемии, могут получить кредит под 3%, программа продлится до 1 июля текущего года. Первые полгода заемщику не надо выплачивать проценты и основной долг, потом это можно сделать равными частями в течение шести месяцев.