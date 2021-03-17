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Заявку на льготный кредит подали более 300 бизнесменов Ростовской области

17 марта 2021, 12:42
Фото: pixabay.com
Сбербанк принял примерно 330 заявлений от предпринимателей Ростовской области на льготный кредит под 3% годовых, сообщили в пресс-службе банка.

Общая сумма кредитов по принятым заявкам превысит 580 миллионов рублей, услуга заинтересовала малый и средний бизнес региона.

С 9 марта 2021 года предприятия, вошедшие в перечень пострадавших от пандемии, могут получить кредит под 3%, программа продлится до 1 июля текущего года. Первые полгода заемщику не надо выплачивать проценты и основной долг, потом это можно сделать равными частями в течение шести месяцев.

По трети поступивших заявок уже приняли положительное решение, остальные рассмотрят в ближайшее время.

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