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Posted 18 марта 2021, 09:31

Published 18 марта 2021, 09:31

Modified 18 сентября 2022, 11:32

Updated 18 сентября 2022, 11:32

Более 300 детских лагерей откроют в весенние каникулы в Ростовской области

Более 300 детских лагерей откроют в весенние каникулы в Ростовской области

18 марта 2021, 09:31
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В весенние каникулы в Ростовской области будут работать 360 лагерей с дневным пребыванием, сообщили в региональном правительстве.

Общая предполагаемая вместимость лагерей при образовательных учреждениях — 18 тысяч детей.

Кроме того, школьники смогут отдохнуть в санаториях и загородных лагерях в Неклиновском и Белокалитвинском районах. Предварительно, там проведут каникулы около восьми тысяч детей.

Также на период летних каникул в области закупят 17,8 тысячи путевок для учащихся из неблагополучных семей.

Ранее в Ростовской области определили стоимость в оздоровительные детские лагеря летом 2021 года.

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