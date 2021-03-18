Более 300 детских лагерей откроют в весенние каникулы в Ростовской области

Posted 18 марта 2021, 09:31
Published 18 марта 2021, 09:31
Modified 18 сентября 2022, 11:32
Updated 18 сентября 2022, 11:32
Общая предполагаемая вместимость лагерей при образовательных учреждениях — 18 тысяч детей.
Кроме того, школьники смогут отдохнуть в санаториях и загородных лагерях в Неклиновском и Белокалитвинском районах. Предварительно, там проведут каникулы около восьми тысяч детей.
Также на период летних каникул в области закупят 17,8 тысячи путевок для учащихся из неблагополучных семей.