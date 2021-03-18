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Posted 18 марта 2021, 18:50

Published 18 марта 2021, 18:50

Modified 1 октября, 15:37

Updated 1 октября, 15:37

В Таганроге отремонтируют 230 фасадов зданий и 32 дороги

18 марта 2021, 18:50
В Таганроге планируется провести работы по капитальному ремонту фасадов 230 зданий, многие из которых имеют статус объектов культурного наследия, заявили в облправительстве.

Кроме того, в ближайшие три года ремонт коснется 32 дорог. Их общая протяженность составляет 44,6 километра.

В городе обновят 45 километров трамвайных сетей, восемь тяговых подстанций. Планируется приобрести 60 единиц транспорта и создать трамвайное депо.

В обсуждении плана развития города участвовали губернатор Василий Голубев и сенатор от Ростовской области Андрей Яцкин. Подготовленный план касается главных направлений развития города, в том числе транспорта, дорога, ЖКХ, экологии.

«Масштаб задуманного — грандиозный. При этом важно качественно выполнить работы», — заявил глава региона.

Ранее стало известно, что на ремонт коллектора № 68 в Ростове потратят 1,9 млрд рублей.

#Общество#Новости
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