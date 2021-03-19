На концерт в честь Дня Победы мэрия Ростова потратит 3 млн рублей

В документах сообщается, что поставщику необходимо предоставить три крупногабаритных всепогодных экрана для работы на гала-концерте. Также для концерта необходимы театральный свет, световые спецэффекты, звуковое сопровождение и художественное оформление сценической площадки. Кроме того, для проведения мероприятия нужны две дизельные электростанции. Праздничный гала-концерт состоится 9 мая в честь 76-й годовщины победы в Великой Отечественной победы.