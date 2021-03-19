На концерт в честь Дня Победы мэрия Ростова потратит 3 млн рублей

Posted 19 марта 2021, 12:02
Published 19 марта 2021, 12:02
Modified 24 декабря, 18:25
Updated 24 декабря, 18:25
В документах сообщается, что поставщику необходимо предоставить три крупногабаритных всепогодных экрана для работы на гала-концерте. Также для концерта необходимы театральный свет, световые спецэффекты, звуковое сопровождение и художественное оформление сценической площадки. Кроме того, для проведения мероприятия нужны две дизельные электростанции. Праздничный гала-концерт состоится 9 мая в честь 76-й годовщины победы в Великой Отечественной победы.
Оборудование на Театральной площади должно быть полностью смонтировано и введено в эксплуатацию не позднее восьми часов вечера 8 мая. Исполнитель несет полную ответственность за безопасность оборудования, декораций и других сценических материалов.
Тендер оценили в 2,9 миллиона рублей, заказчиком выступает Управление культуры города Ростова-на-Дону. Заявки принимаются до 24 марта.