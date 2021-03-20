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Posted 20 марта 2021, 05:55

Published 20 марта 2021, 05:55

Modified 1 октября, 15:27

Updated 1 октября, 15:27

Нашествие чаек удивило жителей Ростова

20 марта 2021, 05:55
В Ростове-на-Дону в одном из районов появились десятки чаек, которые кружили над жилым двором, сообщили горожане в соцсети «ВКонтакте».

Местная жительница опубликовала фото, показав кружащих рядом с многоквартирным домом птиц. При этом летали они очень низко, чем удивили горожан.

«Нашествие чаек во дворах Северного микрорайона Ростова. Интересно, по какой причине?», — написала автор.

Пользователей в комментариях эта ситуация заинтересовала. Многие горожане заявили, что чайки летают в поисках еды.

«О, на Левенцовке тоже недавно видела их у мусорных жбанов. Воюют с воронами, те их не пускают на свою территорию», — заявила одна из подписчиц.

Ранее вмерзшую в лед чайку спасли в Ростовской области.

#Общество#Новости
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