Студентка-юрист избила полицейского из-за колбасы в Ростове

Компания могла отделаться административным штрафом, но молодые люди стали пререкаться со стражами правопорядка, спор быстро превратился в перепалку, а затем в потасовку. Во время нее один из полицейских поскользнулся, упал на кафель прямо под ноги воришке. Девушка ударила майора в голову и живот.