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Posted 22 марта 2021, 08:21

Published 22 марта 2021, 08:21

Modified 24 декабря, 18:24

Updated 24 декабря, 18:24

Студентка-юрист избила полицейского из-за колбасы в Ростове

22 марта 2021, 08:21
В Ростове-на-Дону студентке правовой академии грозит реальный срок за нападение на полицейского, сообщает канал Don_Mash.

Инцидент произошел еще в феврале. Девушка со своим братом и другом решила, что будет весело, если украсть из «Ашана» палку колбасы и кофе. Злоумышленницу заметили, в магазин вызвали полицию.

Компания могла отделаться административным штрафом, но молодые люди стали пререкаться со стражами правопорядка, спор быстро превратился в перепалку, а затем в потасовку. Во время нее один из полицейских поскользнулся, упал на кафель прямо под ноги воришке. Девушка ударила майора в голову и живот.

Так возможное административное дело превратилось в уголовное.

Ранее в Ростове-на-Дону заключили под стражу бывшего сотрудника полиции, который на автовокзале продавал наркотики.

#Общество#Новости
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