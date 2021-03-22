Студентка-юрист избила полицейского из-за колбасы в Ростове

Posted 22 марта 2021, 08:21
Published 22 марта 2021, 08:21
Modified 24 декабря, 18:24
Updated 24 декабря, 18:24
Инцидент произошел еще в феврале. Девушка со своим братом и другом решила, что будет весело, если украсть из «Ашана» палку колбасы и кофе. Злоумышленницу заметили, в магазин вызвали полицию.
Компания могла отделаться административным штрафом, но молодые люди стали пререкаться со стражами правопорядка, спор быстро превратился в перепалку, а затем в потасовку. Во время нее один из полицейских поскользнулся, упал на кафель прямо под ноги воришке. Девушка ударила майора в голову и живот.
Так возможное административное дело превратилось в уголовное.
Ранее в Ростове-на-Дону заключили под стражу бывшего сотрудника полиции, который на автовокзале продавал наркотики.