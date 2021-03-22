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Posted 22 марта 2021, 15:22

Published 22 марта 2021, 15:22

Modified 1 октября, 15:02

Updated 1 октября, 15:02

Водитель Hyundai сбил ребенка в Таганроге

22 марта 2021, 15:22
В Таганроге под колесами легкового автомобиля оказался несовершеннолетний пешеход-нарушитель, заявили в УГИБДД по Ростовской области.

Происшествие случилось в 16.30 на улице Дзержинского. Водитель Hyundai Accent сбил девятилетнего мальчика.

Ребенок переходил дорогу в неположенном месте, хотя в 100 метрах находился переход. Пострадавшего с травмами отвезли в больницу.

Сейчас проводится проверка. Родителей попросили напоминать детям правила безопасного поведения на дороге.

Ранее водитель в Ростове протаранил приехавший на ДТП патрульный.

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