Бастрыкин заявил о проверке условий проживания людей в «Доме актера» в Ростове

Posted 23 марта 2021, 06:01
Published 23 марта 2021, 06:01
Modified 18 сентября 2022, 11:35
Updated 18 сентября 2022, 11:35
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин отреагировал на эту ситуацию. По его поручению региональное УСКР проводит проверку.
«Руководителю регионального следственного подразделения поручили доложить об обстоятельствах произошедшего. Также он отчитается о планируемых мероприятиях для нормализации ситуации», — уточнили в Следкоме.
Напомним, что жильцы «Дома актера» заявили, что проживают в здании без ремонта, опасаясь за жизнь и здоровье. По их словам, их заселили сюда временно, но в итоге эта история длится более 10 лет.