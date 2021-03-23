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Posted 23 марта 2021, 06:01

Published 23 марта 2021, 06:01

Modified 18 сентября 2022, 11:35

Updated 18 сентября 2022, 11:35

Бастрыкин заявил о проверке условий проживания людей в «Доме актера» в Ростове

23 марта 2021, 06:01
В Ростове-на-Дону следователи проведут проверку после жалоб людей на неудовлетворительные условия проживания в «Дома актера», сообщает СК.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин отреагировал на эту ситуацию. По его поручению региональное УСКР проводит проверку.

«Руководителю регионального следственного подразделения поручили доложить об обстоятельствах произошедшего. Также он отчитается о планируемых мероприятиях для нормализации ситуации», — уточнили в Следкоме.

Напомним, что жильцы «Дома актера» заявили, что проживают в здании без ремонта, опасаясь за жизнь и здоровье. По их словам, их заселили сюда временно, но в итоге эта история длится более 10 лет.

Ранее ростовчане пожаловались на убогий вид частного сектора.

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