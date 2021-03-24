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Posted 24 марта 2021, 07:53

Published 24 марта 2021, 07:53

Modified 1 октября, 15:33

Updated 1 октября, 15:33

Более 1 тыс литров препарата против клещей поступило в Ростовскую область

24 марта 2021, 07:53
Ростовская область приобрела 1129 литров препарата «Биорекс-К 10%», который поможет в борьбе с клещами, сообщили в правительстве региона.

Средство закупили за счет федеральных денег, в регион уже поступила первая партия. Он предназначен для массовых противоклещевых обработок скота.

Препарат подойдет против чесоточных клещей, блох и мух. Можно использовать и для дойного стада, на качестве молока это не отразится.

«Всего планируется обработать более 1,2 миллиона голов скота. Эти работы должны завершиться до 10 апреля», — заявили в правительстве.

После этого обработки будут проводиться в течение всего пастбищного сезона. В регионе нельзя пасти скот на необработанных пастбищах.

Ранее фермер в Ростовской области хотел разводить скот, а «развел» чиновников.

#Общество#Новости
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