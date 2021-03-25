Из горящей пятиэтажки в Ростове спасли 26 жильцов

Posted 25 марта 2021, 06:33
Published 25 марта 2021, 06:33
Modified 24 декабря, 18:20
Updated 24 декабря, 18:20
Пожар вспыхнул около 20.40 мск. После сообщения на пульт спасателей о возгорании к месту происшествия оперативно выехали 11 пожарных расчетов и 38 пожарных.
Спасатели сумели эвакуировать из задымленных помещений 26 местных жителей. В результате пожара никто не пострадал.
Остановить распространение огня спасатели смогли спустя 35 минут, а в 21.22 мск пожар полностью ликвидировали. После того, как возгорание потушили, людям разрешили вернуться в квартиры.