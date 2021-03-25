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Posted 25 марта 2021, 06:33

Published 25 марта 2021, 06:33

Modified 24 декабря, 18:20

Updated 24 декабря, 18:20

Из горящей пятиэтажки в Ростове спасли 26 жильцов

25 марта 2021, 06:33
В Ростове-на-Дону крупный пожар произошел в пятиэтажном доме на улице 2-я Краснодарская, говорится в сообщении регионального ГУ МЧС России.

Пожар вспыхнул около 20.40 мск. После сообщения на пульт спасателей о возгорании к месту происшествия оперативно выехали 11 пожарных расчетов и 38 пожарных.

Спасатели сумели эвакуировать из задымленных помещений 26 местных жителей. В результате пожара никто не пострадал.

Остановить распространение огня спасатели смогли спустя 35 минут, а в 21.22 мск пожар полностью ликвидировали. После того, как возгорание потушили, людям разрешили вернуться в квартиры.

Ранее житель Ростова погиб во время пожара, надышавшись дымом.

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