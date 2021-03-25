В Ростове мужчина осужден на восемь лет за убийство топором знакомого

Дорошенко в ноябре 2020 года в своем доме на улице Алексея Береста в Ростове-на-Дону распивал спиртные напитки со своим знакомым. В какой-то момент между мужчинами произошла ссора, Дорошенко нанес потерпевшему удары, тот упал на землю.
После этого преступник переместил тело мужчины к мусорным бакам и там нанес ему более 20 ударов топором по голове и телу. От полученных травм ростовчанин скончался на месте происшествия.
«Суд приговорил Дорошенко к восьми годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — рассказали в ведомстве.
Приговор в законную силу не вступил.