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В Ростове мужчина осужден на восемь лет за убийство топором знакомого

25 марта 2021, 14:11
Фото: 1Медиаинвест
Первомайский районный суд Ростова-на-Дону приговорил Юрия Дорошенко, признанного виновным в умышленном убийстве, к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщили RostovGazeta в пресс-службе областной прокуратуры.

Дорошенко в ноябре 2020 года в своем доме на улице Алексея Береста в Ростове-на-Дону распивал спиртные напитки со своим знакомым. В какой-то момент между мужчинами произошла ссора, Дорошенко нанес потерпевшему удары, тот упал на землю.

После этого преступник переместил тело мужчины к мусорным бакам и там нанес ему более 20 ударов топором по голове и телу. От полученных травм ростовчанин скончался на месте происшествия.

«Суд приговорил Дорошенко к восьми годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — рассказали в ведомстве.

Приговор в законную силу не вступил.

Ранее житель Ростовской области шампуром убил знакомого и сжег тело.

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