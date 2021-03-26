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Posted 26 марта 2021, 06:00

Published 26 марта 2021, 06:00

Modified 1 октября, 14:36

Updated 1 октября, 14:36

Проблемы 1,6 тыс обманутых дольщиков планируется решить в Ростовской области

26 марта 2021, 06:00
Власти Ростовской области в текущем году намерены решить проблемы 1623 обманутых дольщиков, сообщили в правительстве региона.

Проблемными оказались 36 домов, с начала года помощь успели оказать 242 местным жителям. Всего с 2016 года помогли 3782 гражданам.

Отмечается, что в реестр проблемных домов входят 92 здания. Больше всего их в Ростове, Таганроге и Азове.

«Работа по решению проблем людей ведется по установленному плану. В регионе есть достаточно механизмов, чтобы помочь местным жителям», — заявил замглавы Минстроя региона Сергей Вифлянцев.

Отмечается, что завершить мероприятия по обеспечению прав дольщиков запланировано до конца 2024 года.

Ранее новые правила помощи обманутым дольщикам разъяснили ростовчанам.

#Общество#Новости
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