Водителей предупредили об увеличении числа ДТП в Ростовской области из-за снегопада

Posted 26 марта 2021, 09:04
Published 26 марта 2021, 09:04
Modified 1 октября, 13:52
Updated 1 октября, 13:52
В некоторых районах в пятницу начался мокрый снег с дождем. Водителям сообщили о рисках возникновения ДТП.
Чтобы избежать чрезвычайных происшествий, необходимо соблюдать скоростной режим. Нельзя совершать опасные маневры во время движения.
«В местах проведения ремонтных работ нужно строго следовать требованиям временных дорожных знаков. Пешеходам стоит использовать световозвращающие знаки», — говорится в публикации.
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