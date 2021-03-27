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Posted 27 марта 2021, 09:17

Published 27 марта 2021, 09:17

Modified 24 декабря, 18:15

Updated 24 декабря, 18:15

Ростовчане попросили обустроить парк на заброшенной территории на Вересаева

27 марта 2021, 09:17
Жительница Ростова-на-Дону разместила петицию, в которой попросила в городе сделать новый парк, говорится в сервисе «Активный ростовчанин».

Автор выбрала для зоны отдыха заброшенную территорию на улице Вересаева. По ее словам, здесь можно обустроить красивый парк с детскими и спортивными площадками.

«Прошу власти города обратить внимание на эту проблему. Под застройку двух ЖК вырубили большое количество деревьев, так может стоит воссоздать хотя бы малую часть», — написала ростовчанка.

С ней согласились 39 человек и подписали петицию. Еще три местных жителя высказались против реализации проекта.

До этого ростовчане попросили не уничтожать деревья ради установки павильонов.

#Общество#Новости
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