Ростовчане попросили обустроить парк на заброшенной территории на Вересаева

Posted 27 марта 2021, 09:17
Published 27 марта 2021, 09:17
Modified 24 декабря, 18:15
Updated 24 декабря, 18:15
Автор выбрала для зоны отдыха заброшенную территорию на улице Вересаева. По ее словам, здесь можно обустроить красивый парк с детскими и спортивными площадками.
«Прошу власти города обратить внимание на эту проблему. Под застройку двух ЖК вырубили большое количество деревьев, так может стоит воссоздать хотя бы малую часть», — написала ростовчанка.
С ней согласились 39 человек и подписали петицию. Еще три местных жителя высказались против реализации проекта.
До этого ростовчане попросили не уничтожать деревья ради установки павильонов.