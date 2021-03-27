Снегопад и дожди ожидаются в Ростове на выходных

Posted 27 марта 2021, 05:35
Published 27 марта 2021, 05:35
Modified 1 октября, 13:53
Updated 1 октября, 13:53
В субботу и воскресенье днем максимальная температура составит 9 градусов выше нуля. Без остановки в городе будет идти дождь.
Ночью в воскресенье начнется снегопад, похолодает при этом до 2 градусов. Ветер усилится до 4 метров в секунду.
Дождливая погода сохранится в понедельник и вторник, ночью выпадет снег. В среду ожидается облачная погода с температурой 11 градусов, в четверг — 13 градусов.
По прогнозам синоптиков, в пятницу снова начнутся дожди. Ранее дворы многоэтажек затопило в Ростове после проливных дождей.
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