Больше 500 километров дорог отремонтировали в Ростовской области в 2020 году

Posted 29 марта 2021, 09:33
Published 29 марта 2021, 09:33
Modified 18 сентября 2022, 11:35
Updated 18 сентября 2022, 11:35
Так, в минувшем году в регионе было капитально отремонтировано 10,9 километра дорожного покрытия. Общая протяженность отремонтированных дорог составила 407,2 километра. При этом было построено и реконструировано 20,9 километра автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения.
Также подрядные организации обеспечили содержание почти 7,6 тысячи километров дорожного полотна. Еще по 13 объектам капитального ремонта, девяти объектам строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения была разработана проектная документация.