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Posted 29 марта 2021, 09:33

Published 29 марта 2021, 09:33

Modified 18 сентября 2022, 11:35

Updated 18 сентября 2022, 11:35

Больше 500 километров дорог отремонтировали в Ростовской области в 2020 году

Больше 500 километров дорог отремонтировали в Ростовской области в 2020 году

29 марта 2021, 09:33
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростовской области в 2020 году отремонтировали 509,1 километра автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, следует из отчета о реализации государственной программы «Развитие транспортной системы», опубликованного на сайте регионального правительства.

Так, в минувшем году в регионе было капитально отремонтировано 10,9 километра дорожного покрытия. Общая протяженность отремонтированных дорог составила 407,2 километра. При этом было построено и реконструировано 20,9 километра автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения.

Также подрядные организации обеспечили содержание почти 7,6 тысячи километров дорожного полотна. Еще по 13 объектам капитального ремонта, девяти объектам строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения была разработана проектная документация.

Ранее сообщалось, что в Ростове в 2021 году отремонтируют 19 улиц.

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