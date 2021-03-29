Больше 500 километров дорог отремонтировали в Ростовской области в 2020 году

Так, в минувшем году в регионе было капитально отремонтировано 10,9 километра дорожного покрытия. Общая протяженность отремонтированных дорог составила 407,2 километра. При этом было построено и реконструировано 20,9 километра автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения.