Гробы с покойниками начали всплывать на кладбище в Батайске

Сотрудники кладбища пожаловались, что не могут рыть могилы. Дело в том, что ямы сразу же заполняются грунтовыми водами. «Вычерпывание воды результатов не приносит. Затопилo участок в Красном саду, который под захоронения отвели совсем недавно», — сказано в сообщении.