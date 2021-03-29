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Posted 29 марта 2021, 07:00

Published 29 марта 2021, 07:00

Modified 24 декабря, 18:15

Updated 24 декабря, 18:15

Гробы с покойниками начали всплывать на кладбище в Батайске

29 марта 2021, 07:00
В Батайске произошло подтопление на кладбище, из-за чего стали всплывать гробы, сообщили местные жители в соцсети «ВКонтакте».

Сотрудники кладбища пожаловались, что не могут рыть могилы. Дело в том, что ямы сразу же заполняются грунтовыми водами. «Вычерпывание воды результатов не приносит. Затопилo участок в Красном саду, который под захоронения отвели совсем недавно», — сказано в сообщении.

Отмечается, что сюда направили спецтехнику с помпой. Ранее стало известно, что старое кладбище Таганрога сделают музеем под открытым небом.

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