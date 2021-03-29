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Posted 29 марта 2021, 09:07

Published 29 марта 2021, 09:07

Modified 18 сентября 2022, 11:35

Updated 18 сентября 2022, 11:35

Ростовчан попросили не паниковать из-за огромных колонн военной техники

29 марта 2021, 09:07
Жители Ростовской области попытались найти причину появления больших колонн военной техники в регионе, обсуждение началось в соцсетях.

В районе границы с Украиной местные жители заметили передвижение военных машин. Среди них были бронетранспортеры и бронемашины «Тигр».

При этом другую колонну ранее заметили на территории Азовского района. У некоторых пользователей появилась тревога из-за этой ситуации. Ростовчане в целом попросили людей не паниковать. Они предположили, что новую технику приняли с хранения и везут в часть.

Появилось мнение, что машины перебрасывают к границе для ее защиты. Были горожане, которые заявили, что не стоит искать в этом украинский след.

Некоторые утверждали, что технику задействовали для проведения учений. К единому мнению подписчики в соцсетях прийти не смогли.

Ранее президент Украины ввел санкции против компаний и силовиков из Ростовской области.

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