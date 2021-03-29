Ростовчан попросили не паниковать из-за огромных колонн военной техники

Posted 29 марта 2021, 09:07
Published 29 марта 2021, 09:07
Modified 18 сентября 2022, 11:35
Updated 18 сентября 2022, 11:35
В районе границы с Украиной местные жители заметили передвижение военных машин. Среди них были бронетранспортеры и бронемашины «Тигр».
При этом другую колонну ранее заметили на территории Азовского района. У некоторых пользователей появилась тревога из-за этой ситуации. Ростовчане в целом попросили людей не паниковать. Они предположили, что новую технику приняли с хранения и везут в часть.
Появилось мнение, что машины перебрасывают к границе для ее защиты. Были горожане, которые заявили, что не стоит искать в этом украинский след.
Некоторые утверждали, что технику задействовали для проведения учений. К единому мнению подписчики в соцсетях прийти не смогли.