Два новых рейса открылись из ростовского аэропорта Платов

Posted 30 марта 2021, 07:11
Published 30 марта 2021, 07:11
Modified 18 сентября 2022, 11:35
Updated 18 сентября 2022, 11:35
По обоим направлениям рейсы выполняют два раза в неделю, в Нижневартовске борт делает промежуточную посадку. В Воронеж можно улететь по воскресеньям и средам.
Кроме того, с начала месяца из Ростова начал летать дополнительный самолет в Сочи. Изначально борт выполнял рейсы по средам и воскресеньям, но в пресс-службе аэропорта предупреждали о возможном изменении графика в конце марта.