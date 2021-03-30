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Posted 30 марта 2021, 07:11

Published 30 марта 2021, 07:11

Modified 18 сентября 2022, 11:35

Updated 18 сентября 2022, 11:35

Два новых рейса открылись из ростовского аэропорта Платов

30 марта 2021, 07:11
С 29 марта из Ростова-на-Дону запустили два новых авиарейса в Воронеж и Нижневартовск, сообщили в региональном правительстве.

По обоим направлениям рейсы выполняют два раза в неделю, в Нижневартовске борт делает промежуточную посадку. В Воронеж можно улететь по воскресеньям и средам.

Кроме того, с начала месяца из Ростова начал летать дополнительный самолет в Сочи. Изначально борт выполнял рейсы по средам и воскресеньям, но в пресс-службе аэропорта предупреждали о возможном изменении графика в конце марта.

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