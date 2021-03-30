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Posted 30 марта 2021, 15:02

Published 30 марта 2021, 15:02

Modified 18 сентября 2022, 11:37

Updated 18 сентября 2022, 11:37

Ростовская область снова вышла на плато по коронавирусу

Ростовская область снова вышла на плато по коронавирусу

30 марта 2021, 15:02
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростовской области сформировалось временное плато по заболеваемости коронавирусом, сообщил главный санитарный врач региона Евгений Ковалев.

По его словам, показатель заболеваемости коронавирусом в Ростовской области за последнюю неделю составил порядка 40 инфицированных на 100 тысяч населения. «Снижение заболеваемости приостановилось и сформировалось временное плато с ежедневной регистрацией в последние две недели от 248 до 237 случаев в день, что несколько ниже среднесуточных значений по РФ», — сообщил он.

При этом Евгений Ковалев отметил, что в регионе наблюдается тенденция к остановке снижения заболеваемости. За последние две недели, столько составляет инкубационный период, заболевание регистрировалось на всех административных территориях.

«Максимальный темп прироста отмечался в Каменском, Милютинском, Цимлянском, Семикаракароском, Зерноградском районах. Индекс распространения инфекции равен единице», — отчитался глава Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что полную вакцинацию от коронавируса прошли 90907 жителей Ростовской области, а общее количество привитых составляет 124691 человек. За время пандемии заболели инфекцией 80597 местных жителей, умерли от коронавируса 3553 дончан.

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