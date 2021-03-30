Ростовская область снова вышла на плато по коронавирусу

Posted 30 марта 2021, 15:02
Published 30 марта 2021, 15:02
Modified 18 сентября 2022, 11:37
Updated 18 сентября 2022, 11:37
По его словам, показатель заболеваемости коронавирусом в Ростовской области за последнюю неделю составил порядка 40 инфицированных на 100 тысяч населения. «Снижение заболеваемости приостановилось и сформировалось временное плато с ежедневной регистрацией в последние две недели от 248 до 237 случаев в день, что несколько ниже среднесуточных значений по РФ», — сообщил он.
При этом Евгений Ковалев отметил, что в регионе наблюдается тенденция к остановке снижения заболеваемости. За последние две недели, столько составляет инкубационный период, заболевание регистрировалось на всех административных территориях.
«Максимальный темп прироста отмечался в Каменском, Милютинском, Цимлянском, Семикаракароском, Зерноградском районах. Индекс распространения инфекции равен единице», — отчитался глава Роспотребнадзора.
Ранее сообщалось, что полную вакцинацию от коронавируса прошли 90907 жителей Ростовской области, а общее количество привитых составляет 124691 человек. За время пандемии заболели инфекцией 80597 местных жителей, умерли от коронавируса 3553 дончан.