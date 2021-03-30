Ростовская область снова вышла на плато по коронавирусу

По его словам, показатель заболеваемости коронавирусом в Ростовской области за последнюю неделю составил порядка 40 инфицированных на 100 тысяч населения. «Снижение заболеваемости приостановилось и сформировалось временное плато с ежедневной регистрацией в последние две недели от 248 до 237 случаев в день, что несколько ниже среднесуточных значений по РФ», — сообщил он.