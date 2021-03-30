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Posted 30 марта 2021, 13:19

Published 30 марта 2021, 13:19

Modified 18 сентября 2022, 11:37

Updated 18 сентября 2022, 11:37

Стрелявший по силовикам в Новых Вешках злоумышленник устроил взрыв

Стрелявший по силовикам в Новых Вешках злоумышленник устроил взрыв

30 марта 2021, 13:19
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Мужчина, открывший стрельбу по силовикам в Новых Вешках, оказал сопротивление в ходе штурма дома - он устроил взрыв.

«Штурм затрудняется сложной планировкой двухэтажного здания и большим сопротивлением, которое оказал его хозяин. Мужчина снова начал стрельбу по силовикам, устроил взрыв. В доме началось возгорание, поэтому пока не получается его задержать», — сообщили в правоохранительных структурах журналистам.

Как пишет портал телеканала «360», сегодня днем, 30 марта в поселок Новые Вешки в Мытищах прибыли силовики для проверки мужчины на предмет нелегального хранения оружия. При этом он забаррикадировался в доме, кинул в окно гранаты и начал огонь.

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