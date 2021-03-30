Стрелявший по силовикам в Новых Вешках злоумышленник устроил взрыв

Как пишет портал телеканала «360», сегодня днем, 30 марта в поселок Новые Вешки в Мытищах прибыли силовики для проверки мужчины на предмет нелегального хранения оружия. При этом он забаррикадировался в доме, кинул в окно гранаты и начал огонь.