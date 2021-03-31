rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 31 марта 2021, 11:06

Published 31 марта 2021, 11:06

Modified 18 сентября 2022, 11:37

Updated 18 сентября 2022, 11:37

Десятилетнюю девочку сбили на Буденновском проспекте в Ростове

Десятилетнюю девочку сбили на Буденновском проспекте в Ростове

31 марта 2021, 11:06
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Днем 31 марта на Буденновском проспекте в Ростове-на-Дону водитель Hyundai Santa Fe наехал на девочку 10 лет, сообщили в региональном УГИБДД.

Инцидент произошел в 11.30 мск в районе дома № 104. Девочка переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, когда ее сбила иномарка.

«В результате ДТП ребенок получил травмы и был доставлен в больницу», — сказано в сообщении.

По факту происшествия начали проверку.

Ранее девочки 2012 и 2014 годов рождения пострадали в ДТП с участием ВАЗ-2107 и DAF на трассе Ростов-на-Дону — Ставрополь.

Материалы по теме
Водитель грузовика насмерть сбил пешехода в РостовеПод Ростовом насмерть сбили водителя, который на обочине менял колесо
#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика