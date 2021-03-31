Десятилетнюю девочку сбили на Буденновском проспекте в Ростове

Posted 31 марта 2021, 11:06
Published 31 марта 2021, 11:06
Modified 18 сентября 2022, 11:37
Updated 18 сентября 2022, 11:37
Инцидент произошел в 11.30 мск в районе дома № 104. Девочка переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, когда ее сбила иномарка.
«В результате ДТП ребенок получил травмы и был доставлен в больницу», — сказано в сообщении.
По факту происшествия начали проверку.
Ранее девочки 2012 и 2014 годов рождения пострадали в ДТП с участием ВАЗ-2107 и DAF на трассе Ростов-на-Дону — Ставрополь.