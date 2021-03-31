Десятилетнюю девочку сбили на Буденновском проспекте в Ростове

Днем 31 марта на Буденновском проспекте в Ростове-на-Дону водитель Hyundai Santa Fe наехал на девочку 10 лет, сообщили в региональном УГИБДД.

Инцидент произошел в 11.30 мск в районе дома № 104. Девочка переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, когда ее сбила иномарка. «В результате ДТП ребенок получил травмы и был доставлен в больницу», — сказано в сообщении. По факту происшествия начали проверку. Ранее девочки 2012 и 2014 годов рождения пострадали в ДТП с участием ВАЗ-2107 и DAF на трассе Ростов-на-Дону — Ставрополь. Материалы по теме Водитель грузовика насмерть сбил пешехода в Ростове Под Ростовом насмерть сбили водителя, который на обочине менял колесо