Привитых от коронавируса жителей Ростовской области обязали носить маски

Posted 31 марта 2021, 10:39
Published 31 марта 2021, 10:39
Modified 1 октября, 13:29
Updated 1 октября, 13:29
Постановление распространяется и на тех, кто привился от инфекции, исключений для привитых граждан не предусмотрено.
Напомним, на 30 марта от ковида полностью привились более 90 тысяч жителей Ростовской области, общее количество тех, кто сделал прививку, превышает 125 тысяч человек. При этом охват населения Ростова-на-Дону вакцинацией составил всего 4,65% жителей. Получилось это из-за того, что вакцина поступала нерегулярно.
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