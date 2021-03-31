Привитых от коронавируса жителей Ростовской области обязали носить маски

Напомним, на 30 марта от ковида полностью привились более 90 тысяч жителей Ростовской области, общее количество тех, кто сделал прививку, превышает 125 тысяч человек. При этом охват населения Ростова-на-Дону вакцинацией составил всего 4,65% жителей. Получилось это из-за того, что вакцина поступала нерегулярно.