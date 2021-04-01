Директор Нахичеванского рынка в Ростове заявил о невиновности сына в тройном ДТП

Posted 1 апреля 2021, 10:37
Published 1 апреля 2021, 10:37
Modified 1 октября, 15:06
Updated 1 октября, 15:06
Напомним, что тройное ДТП с участием 18-летнего водителя произошло днем в воскресенье, 28 марта, на улице 14-я Линия. BMW врезался в припаркованный у дома автомобиль Chevrolet, автомобиль отбросило на пешехода и на другой автомобиль Volkswagen. В результате пострадал 28-летний мужчина. Очевидцы отмечают, что молодой водитель явно превысил допустимую скорость движения и не учитывал погодные условия.
«А кто там пострадавшие? Там что есть пострадавшие? Ну я общаюсь с ним, он молодой парень, 18 лет, да, я общаюсь. И он общается. Он дома сидит, наказан. Они стояли неправильно, там остановка запрещена, но это не значит, что эти машины надо бить. Конечно, мы будем тоже решать этот вопрос и возмещать», — заявил Роман Геворкян, отец виновника аварии Рафаэля Геворкяна.
Роман Геворкян также сослался на неблагоприятные погодные условия. «Шел град и дождь, он попал в аквапланирование, получил гидроудар и просто потерял управление. За что мне его откупать? Ну получилось так. Он наказан, и я буду его ругать. Ничего такого он не сделал», — встал на защиту сына директор рынка в Нахичевани.
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