rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 апреля 2021, 10:37

Published 1 апреля 2021, 10:37

Modified 1 октября, 15:06

Updated 1 октября, 15:06

Директор Нахичеванского рынка в Ростове заявил о невиновности сына в тройном ДТП

1 апреля 2021, 10:37
Директор Нахичеванского рынка Роман Геворкян, сын которого устроил крупное ДТП и сбил пешехода, не считает, что он совершил что-то плохое, аудиозапись опубликовал Telegram-канал Don_Mash.

Напомним, что тройное ДТП с участием 18-летнего водителя произошло днем в воскресенье, 28 марта, на улице 14-я Линия. BMW врезался в припаркованный у дома автомобиль Chevrolet, автомобиль отбросило на пешехода и на другой автомобиль Volkswagen. В результате пострадал 28-летний мужчина. Очевидцы отмечают, что молодой водитель явно превысил допустимую скорость движения и не учитывал погодные условия.

«А кто там пострадавшие? Там что есть пострадавшие? Ну я общаюсь с ним, он молодой парень, 18 лет, да, я общаюсь. И он общается. Он дома сидит, наказан. Они стояли неправильно, там остановка запрещена, но это не значит, что эти машины надо бить. Конечно, мы будем тоже решать этот вопрос и возмещать», — заявил Роман Геворкян, отец виновника аварии Рафаэля Геворкяна.

Роман Геворкян также сослался на неблагоприятные погодные условия. «Шел град и дождь, он попал в аквапланирование, получил гидроудар и просто потерял управление. За что мне его откупать? Ну получилось так. Он наказан, и я буду его ругать. Ничего такого он не сделал», — встал на защиту сына директор рынка в Нахичевани.

#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика