Директор Нахичеванского рынка в Ростове заявил о невиновности сына в тройном ДТП

«А кто там пострадавшие? Там что есть пострадавшие? Ну я общаюсь с ним, он молодой парень, 18 лет, да, я общаюсь. И он общается. Он дома сидит, наказан. Они стояли неправильно, там остановка запрещена, но это не значит, что эти машины надо бить. Конечно, мы будем тоже решать этот вопрос и возмещать», — заявил Роман Геворкян, отец виновника аварии Рафаэля Геворкяна.