Настоятеля храма Дмитрия Донского нашли застреленным в Новочеркасске

Протоиерею Андрею Немыкину было 55 лет. Послушником Константино-Еленинского храма он стал в 1991 году. А уже через год был рукоположен в сан диакона. Тогда же он стал настоятелем Свято-Покровского молитвенного дома в Каменске-Шахтинском, а потом в храме святого Георгия Победоносца в Новочеркасске, Свято-Варваринского храма в станице Грушевской Аксайского района и храма святых равноапостольных Константина и Елены.