Настоятеля храма Дмитрия Донского нашли застреленным в Новочеркасске

Posted 1 апреля 2021, 09:38
Published 1 апреля 2021, 09:38
Modified 1 октября, 14:50
Updated 1 октября, 14:50
При этом, по данным издания, смерть священника не носит криминальный характер. Его тело обнаружила супруга батюшки на улице недалеко от дома, где он проживал. На нем было полное облачение, перед смертью протоиерей надел все свои медали и награды.
При этом, как сообщил представителям СМИ пресс-секретарь Донской митрополии Игорь Петровский, в кабинете Андрея Немыкина нашли предсмертную записку, в которой он сообщил о своей тяжелой болезни.
Протоиерею Андрею Немыкину было 55 лет. Послушником Константино-Еленинского храма он стал в 1991 году. А уже через год был рукоположен в сан диакона. Тогда же он стал настоятелем Свято-Покровского молитвенного дома в Каменске-Шахтинском, а потом в храме святого Георгия Победоносца в Новочеркасске, Свято-Варваринского храма в станице Грушевской Аксайского района и храма святых равноапостольных Константина и Елены.
Больше трех лет назад батюшка возглавил храм святого благоверного великого князя Димитрия Донского в Ростове-на-Дону, расположенного на территории медицинского госпиталя ФСБ.
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