rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 апреля 2021, 07:44

Published 1 апреля 2021, 07:44

Modified 1 октября, 13:45

Updated 1 октября, 13:45

Только с прививками от коронавируса пустят зрителей на парад Победы в Ростове

1 апреля 2021, 07:44
В Ростове-на-Дону парад Победы на 9 Мая было решено проводить с участием зрителей, говорится в сообщении Южного военного округа.

Отмечается, что командование ЮВО согласовало с руководством Ростовской области присутствие зрителей на военном параде. Планируется пригласить на торжественное мероприятие от 250 до 1,5 тысячи местных жителей.

При этом в регионах уже начались профилактические мероприятия, в том числе вакцинация зрителей и гостей. Всего в десяти городах Юга России планируется провакцинировать около пяти тысяч зрителей и почетных гостей военных парадов, посвященных 76-й годовщине победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Напомним, что на праздничное оформление Ростова-на-Дону к 9 Мая планируют потратить 4,3 миллиона рублей. Город украсят флагами, баннерами, декоративными панно и растяжками. Кроме того, в честь праздника планируют провести гала-концерт на Театральной площади. Однако подрядчика, готового организовать мероприятие, власти города пока не нашли.

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика