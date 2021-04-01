Только с прививками от коронавируса пустят зрителей на парад Победы в Ростове

При этом в регионах уже начались профилактические мероприятия, в том числе вакцинация зрителей и гостей. Всего в десяти городах Юга России планируется провакцинировать около пяти тысяч зрителей и почетных гостей военных парадов, посвященных 76-й годовщине победы советского народа в Великой Отечественной войне.