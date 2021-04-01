Только с прививками от коронавируса пустят зрителей на парад Победы в Ростове

Posted 1 апреля 2021, 07:44
Published 1 апреля 2021, 07:44
Modified 1 октября, 13:45
Updated 1 октября, 13:45
Отмечается, что командование ЮВО согласовало с руководством Ростовской области присутствие зрителей на военном параде. Планируется пригласить на торжественное мероприятие от 250 до 1,5 тысячи местных жителей.
При этом в регионах уже начались профилактические мероприятия, в том числе вакцинация зрителей и гостей. Всего в десяти городах Юга России планируется провакцинировать около пяти тысяч зрителей и почетных гостей военных парадов, посвященных 76-й годовщине победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Напомним, что на праздничное оформление Ростова-на-Дону к 9 Мая планируют потратить 4,3 миллиона рублей. Город украсят флагами, баннерами, декоративными панно и растяжками. Кроме того, в честь праздника планируют провести гала-концерт на Театральной площади. Однако подрядчика, готового организовать мероприятие, власти города пока не нашли.
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