Уголовное дело завели в Ростовской области на директора, укравшего пылесос

Posted 1 апреля 2021, 07:33
Published 1 апреля 2021, 07:33
Modified 1 октября, 13:51
Updated 1 октября, 13:51
Мужчина подозревается в превышении должностных полномочий. По версии следователей, глава учреждения взял в личное пользование телевизор, холодильник, пылесос и другую бытовую технику, принадлежащую вверенной ему организации.
Отмечается, что в результате были нарушены права, законные интересы граждан и самой организации, поскольку из-за отсутствия необходимого технологического оборудования учреждение не могло выполнять установленные задачи.
«В настоящее время по уголовному делу выполняются следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сказано в сообщении.
Ранее на сотрудника дорожно-постовой службы в Ростове завели уголовное дело за оформление фиктивного дорожно-транспортного происшествия. Ему также инкриминируют превышение должностных полномочий. При этом он вносил ложные сведения в документы об аварии.
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