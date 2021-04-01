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Posted 1 апреля 2021, 07:33

Published 1 апреля 2021, 07:33

Modified 1 октября, 13:51

Updated 1 октября, 13:51

Уголовное дело завели в Ростовской области на директора, укравшего пылесос

Уголовное дело завели в Ростовской области на директора, укравшего пылесос

1 апреля 2021, 07:33
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело в отношении директора муниципального бюджетного учреждения в Белокалитвинском районе по подозрению в присвоении имущества, говорится в сообщении регионального СКР.

Мужчина подозревается в превышении должностных полномочий. По версии следователей, глава учреждения взял в личное пользование телевизор, холодильник, пылесос и другую бытовую технику, принадлежащую вверенной ему организации.

Отмечается, что в результате были нарушены права, законные интересы граждан и самой организации, поскольку из-за отсутствия необходимого технологического оборудования учреждение не могло выполнять установленные задачи.

«В настоящее время по уголовному делу выполняются следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сказано в сообщении.

Ранее на сотрудника дорожно-постовой службы в Ростове завели уголовное дело за оформление фиктивного дорожно-транспортного происшествия. Ему также инкриминируют превышение должностных полномочий. При этом он вносил ложные сведения в документы об аварии.

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