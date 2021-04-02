МВД проверяет причастность полицейского из Ростова к взяткам и хранению героина

«В данный момент назначено проведение служебной проверки. Если вина сотрудника подтвердится, он будет уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим основаниям и понесет наказание в соответствии с законодательством. Его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — рассказали в ведомстве.