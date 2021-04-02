МВД проверяет причастность полицейского из Ростова к взяткам и хранению героина

Posted 2 апреля 2021, 11:30
Published 2 апреля 2021, 11:30
Modified 1 октября, 14:04
Updated 1 октября, 14:04
В соцсетях сообщается о том, что в доме сотрудника наркоконтроля обнаружены наркотики. Оперативники нашли, по предварительной информации, банку с марихуаной и пакетик с героином. Полицейскому грозит уголовное дело по статье »хранение наркотиков в особо крупном размере».
Капитан полиции подозревается в получении 275 тысячи рублей, которые он должен был передать должностным лицам, пишет Telegram-канал «Че по Ростову». Деньги он получил от местного бизнесмена за покровительство.
«В данный момент назначено проведение служебной проверки. Если вина сотрудника подтвердится, он будет уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим основаниям и понесет наказание в соответствии с законодательством. Его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — рассказали в ведомстве.
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