Полиция в Ростове задержала подозреваемых в нападении на семью бизнесмена из Калмыкии

По предварительной информации, подозреваемые, один из которых является полицейским, 6 ноября 2020 года пробрались на предприятие, расположенное в селе Кануково Сарпинского района Республики Калмыкия. Мужчины использовали железные предметы в качестве оружия. Ими они избили до смерти рабочего данного предприятия, а также владельца и его супругу.