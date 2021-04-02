Полиция в Ростове задержала подозреваемых в нападении на семью бизнесмена из Калмыкии

Posted 2 апреля 2021, 17:54
Published 2 апреля 2021, 17:54
Modified 1 октября, 13:49
Updated 1 октября, 13:49
По предварительной информации, подозреваемые, один из которых является полицейским, 6 ноября 2020 года пробрались на предприятие, расположенное в селе Кануково Сарпинского района Республики Калмыкия. Мужчины использовали железные предметы в качестве оружия. Ими они избили до смерти рабочего данного предприятия, а также владельца и его супругу.
После этого злоумышленники похитили 500 тысяч рублей и решили наведаться домой к предпринимателю. Угрожая дочери и двум внукам бизнесмена убийством они забрали iPhone 6, но больше денег не нашли.
После этого налетчики отправились в Ростовскую область.
В отношении подозреваемых было возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу.
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