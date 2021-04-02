«ТНС-Энерго» лишила многодетную мать в Гуково света из-за отказа оплачивать лишнее

«А о какой неуплате идет речь, если за март я заплатила тысячу рублей? Два года назад, перед Новым годом, была подобная ситуация, но тогда мой дом быстро подключили к свету благодаря поддержке администрации города. Я пыталась разобраться с „ТНС-Энерго“, почему мне направляют такие огромные платежи. Два года назад их специалисты снимали электросчетчик, увозили, привезли назад, и после этого впервые за один месяц мне пришла платежка на 400 рублей. Но потом снова возобновились счета с баснословными суммами. А сейчас в ТНС все на карантине, правды не добиться, только долги копятся», — говорит Авдеева.