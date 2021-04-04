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Posted 4 апреля 2021, 16:37

Published 4 апреля 2021, 16:37

Modified 1 октября, 14:53

Updated 1 октября, 14:53

Московская лаборатория признала опасной ростовскую воду из-под крана

4 апреля 2021, 16:37
Лаборатория в Москве признала не соответствующей санитарно-эпидемиологичским нормам водопроводную воду из Ростова-на-Дону, сообщил депутат гордумы Петр Пятибратов.

В своем Instagram депутат рассказал, что взял пробы воды в Ростове 30 марта и отвез их в лабораторию в Москве. Он объяснил, что не доверяет местным лабораториям, поскольку они «боятся давать заключения». В результате анализ показал, что вода в Ростове не соответствует СанПин.

«Вода полна примесей, вредных для здоровья», — продемонстрировал Петр Пятибратов результаты исследования. Он также добавил, что воду брали более или менее чистую, ведь в некоторых домах Ростовской области из-под крана течет коричневая жижа с ужасным запахом.

Ранее в Ростовводоканале объяснили причину появления неприятного запаха от воды. При этом в организации настаивают, что несмотря на это, вода соответствует нормам и не опасна для здоровья.

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