Московская лаборатория признала опасной ростовскую воду из-под крана

В своем Instagram депутат рассказал, что взял пробы воды в Ростове 30 марта и отвез их в лабораторию в Москве. Он объяснил, что не доверяет местным лабораториям, поскольку они «боятся давать заключения». В результате анализ показал, что вода в Ростове не соответствует СанПин.