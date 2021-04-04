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Posted 4 апреля 2021, 08:25

Published 4 апреля 2021, 08:25

Modified 1 октября, 15:21

Updated 1 октября, 15:21

В лабораториях подтвердили коронавирус у 241 жителя Ростовской области

4 апреля 2021, 08:25
Сюжет
Коронавирус
В Ростовской области за сутки коронавирус выявили у 241 местного жителя, говорится в сообщении регионального правительства.

В общей сложности за период пандемии медики выявили коронавирусную инфекцию у 81803 жителей региона. Таким образом на 4 апреля показатель заболевших на 100 тысяч жителей составил 1947 случаев, а коэффициент распространения инфекции равен единице.

Число выздоровевших после коронавируса местных жителей увеличилось на 201 человека и составило 73466 жителей Ростовской области. Скончались за сутки 15 ковидных больных, а за все время 3671 пациент.

В вакцинальной кампании приняли участие 150438 человек, проживающих в Ростовской области, вторую прививку уже сделали 98757 человек.

Ранее сообщалось, что первый заместитель администрации Ростова Юрий Овчинников привился от коронавируса.

#Общество#Коронавирус#Новости
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