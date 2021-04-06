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Posted 6 апреля 2021, 10:39

Published 6 апреля 2021, 10:39

Modified 18 сентября 2022, 11:38

Updated 18 сентября 2022, 11:38

вода

Роспотребнадзор признал низкое качество воды в Ростове

6 апреля 2021, 10:39
Фото: Медиахолдинг1Mi. вода
«Ростовводоканал» могут оштрафовать из-за несоответствия проб воды в Ростове-на-Дону нормативам по мутности, этот вопрос обсуждали участники расширенного заседания в администрации города.

Выяснилось, что пробы, взятые Роспотребнадзором и прокуратурой в марте, соответствовали нормам. А вот в тех, что были взяты в начале апреля, были выявлены отклонения по уровню мутности.

Городские власти сейчас ожидают результатов полного анализа, после этого планируется рассмотреть вопрос о привлечении «Ростовводоканала» к административной ответственности.

Также в ходе заседания стало известно, что на промывку водопроводных сетей потребуется еще около двух недель. По словам директора департамента ЖКХ Максима Неснова, промывать необходимо и внутридомовые сети, особенно те, что оснащены автономными системами нагревания воды, поскольку вещества, вызывающие неприятный запах, могли остаться на бойлерах и в системе.

Ранее московская лаборатория признала опасной ростовскую воду из-под крана, пробы предоставил депутат гордумы Петр Пятибратов. Однако в «Ростовводоканале» не согласились, что вода из-под крана в Ростове опасна.

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