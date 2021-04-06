Роспотребнадзор признал низкое качество воды в Ростове

Также в ходе заседания стало известно, что на промывку водопроводных сетей потребуется еще около двух недель. По словам директора департамента ЖКХ Максима Неснова, промывать необходимо и внутридомовые сети, особенно те, что оснащены автономными системами нагревания воды, поскольку вещества, вызывающие неприятный запах, могли остаться на бойлерах и в системе.