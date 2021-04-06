Роспотребнадзор признал низкое качество воды в Ростове

Posted 6 апреля 2021, 10:39
Published 6 апреля 2021, 10:39
Modified 18 сентября 2022, 11:38
Updated 18 сентября 2022, 11:38
Выяснилось, что пробы, взятые Роспотребнадзором и прокуратурой в марте, соответствовали нормам. А вот в тех, что были взяты в начале апреля, были выявлены отклонения по уровню мутности.
Городские власти сейчас ожидают результатов полного анализа, после этого планируется рассмотреть вопрос о привлечении «Ростовводоканала» к административной ответственности.
Также в ходе заседания стало известно, что на промывку водопроводных сетей потребуется еще около двух недель. По словам директора департамента ЖКХ Максима Неснова, промывать необходимо и внутридомовые сети, особенно те, что оснащены автономными системами нагревания воды, поскольку вещества, вызывающие неприятный запах, могли остаться на бойлерах и в системе.
Ранее московская лаборатория признала опасной ростовскую воду из-под крана, пробы предоставил депутат гордумы Петр Пятибратов. Однако в «Ростовводоканале» не согласились, что вода из-под крана в Ростове опасна.