Ямы на дорогах Ростовской области будут ремонтировать по системе «Светофор»

Posted 6 апреля 2021, 08:33
Published 6 апреля 2021, 08:33
Modified 1 октября, 15:18
Updated 1 октября, 15:18
По системе, ранее применяемой для снятия коронавирусных ограничений, теперь будут также оценивать качество и скорость ремонта дорог. Это поможет руководителям всех муниципалитетов видеть, что происходит с дорогами в их районах.
«Каждый день Минтранс должен знать, что происходит, каждую неделю оценивать и докладывать. И каждый глава муниципалитета должен видеть, что у него произошло за неделю», — сказал губернатор.
Ситуацию по ковиду по системе «Светофор» оценивают с февраля этого года, ранжируя муниципалитеты в зависимости от текущей обстановки.
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