rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 апреля 2021, 08:33

Published 6 апреля 2021, 08:33

Modified 1 октября, 15:18

Updated 1 октября, 15:18

Ямы на дорогах Ростовской области будут ремонтировать по системе «Светофор»

6 апреля 2021, 08:33
Систему «Светофор» в Ростовской области решили использовать и для оценки состояния дорог, сообщил губернатор региона Василий Голубев в программе «О главном».

По системе, ранее применяемой для снятия коронавирусных ограничений, теперь будут также оценивать качество и скорость ремонта дорог. Это поможет руководителям всех муниципалитетов видеть, что происходит с дорогами в их районах.

«Каждый день Минтранс должен знать, что происходит, каждую неделю оценивать и докладывать. И каждый глава муниципалитета должен видеть, что у него произошло за неделю», — сказал губернатор.

Ситуацию по ковиду по системе «Светофор» оценивают с февраля этого года, ранжируя муниципалитеты в зависимости от текущей обстановки.

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика